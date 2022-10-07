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Россия ударила ракетами по Запорожью, повреждены жилые дома – ОВА

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 09:56
Россия ударила ракетами по Запорожью, повреждены жилые дома – ОВА
Последствия обстрела Запорожья, фото из Telegram Олесандр Старух

Утром 7 октября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет упала по двор многоэтажки, есть как минимум пострадавший.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по областному центру"

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Детали: Он призвал людей находиться в укрытиях. В городе объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 10:42: Старух сообщил, что одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом подвергся разрушениям, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.

 

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Темы: Запорожьевойна
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