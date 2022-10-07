Путин больше не предупреждает министров о своих планах и ставит перед фактом – СМИ

Владимир Путин больше не соответствует с министрами л последствиях принимаемых решений и не сообщает им о своих планах, а уважения к президенту "нет уже пару тройку лет – лишь страх".

Источник: Медуза со ссылкой на источники близкие к Кремлю и правительству

Прямая речь источника, близкого к правительству: "Еще недавно вице-премьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: "А если так поступить — каких последствий ждать? А если так — что потом будет?" Сейчас этого нет".

Детали: Близкий к правительству собеседник издания утверждает: "Страх перед ним до усрачки. Но это страх без уважения. Уважения (к Путину - ред.) нет уже пару-тройку лет".

О таких настроениях в кабинете министров рассказали еще два собеседника, близких к правительству, и один источник, близкий к Кремлю. В частности, отношение к президенту России резко испортилось после повышения пенсионного возраста в 2018 году.

По словам собеседников издания, в следующие годы постепенно президент перестал предупреждать министров о своих планах в ближайшем или отдаленном будущем. Все ключевые решения он принимает после краткого разговора с "ближним кругом". Как утверждает "Медуза", по некоторым данным, это руководители спецслужб и силовых ведомств. Уже несколько лет "все сваливается на голову без предупреждений", добавил один из собеседников.

Как отвечает высокопоставленный источник издания, Путин может неожиданно заявить о нововведении, а потом начинается "лихорадочный поиск" денег на выполнение его планов. По его словам, еще несколько лет назад Путин действовал противоположным образом: сначала выслушивал предложения от ведомств, затем выбирал оптимальное, по его мнению.

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Министры не решаются спорить с Путиным даже при самых "неожиданных" решениях, и делают это именно из-за страха: "Когда арестовали Улюкаева, все всё поняли".

Справка: В сентябре суд Москвы отправил под домашний арест до середины января министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по делу о вымогательстве взятки. Министр, по словам его адвоката, не признает вину и считает случившееся с ним провокацией.

Детали: Близкие к правительству источники добавили, что страх и нежелание Путина слышать от подчиненных о проблемах приводят к тому, что чиновники серьезно приукрашивают действительность в отчетах президенту, в частности не сообщают о последствиях санкций для экономики.

Прямая речь источника, близкого к Кремлю: "Каждые 48 часов происходит какая-то херня, никто толком ничего не понимает. До исполнителей все доводится в последний момент.

Проигрывать он не умеет. Признавать, что проигрывает – тем более".