Россияне за сутки потеряли 17 танков, 31 артсистему и 350 оккупантов

Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 61,6 тысяч военных, только за последние сутки - 350.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:

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личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2466 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,

артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,

РСЗО - 344 (+0) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 233 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),

крылатые ракеты - 246 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,

специальная техника - 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.