Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за сутки потеряли 17 танков, 31 артсистему и 350 оккупантов

Алена МазуренкоПятница, 7 октября 2022, 10:33
Россияне за сутки потеряли 17 танков, 31 артсистему и 350 оккупантов
фото: Генштаб

Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 61,6 тысяч военных, только за последние сутки - 350.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
  • РСЗО - 344 (+0) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
  • специальная техника - 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

 

Темы: оккупацияРосcиявойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
оккупация
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
В Украине потратили более 19 миллиардов из бюджетов громад, находящихся в оккупации
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: