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Россияне за сутки потеряли 17 танков, 31 артсистему и 350 оккупантов

Алена МазуренкоПятница, 7 октября 2022, 10:33
фото: Генштаб

Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 61,6 тысяч военных, только за последние сутки - 350.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
  • РСЗО - 344 (+0) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
  • специальная техника - 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

 

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Темы: оккупацияРосcиявойнаВооруженные силы
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