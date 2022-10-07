Россияне за сутки потеряли 17 танков, 31 артсистему и 350 оккупантов
Пятница, 7 октября 2022, 10:33
Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 61,6 тысяч военных, только за последние сутки - 350.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 2466 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
- РСЗО - 344 (+0) ед,
- средства ПВО - 177 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 233 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
- специальная техника - 135 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.