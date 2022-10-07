В Киеве началось "бабье лето" – климатологи

Климатологи сообщают, что с 6 октября в столице Украины установился антициклонический характер погоды, который свидетельствует о начале так называемого бабьего лета.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своем сайте

Детали: По прогнозам синоптиков, теплая погода еще продлится в последующие дни.

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Климатологи объяснили, что среднесуточная температура воздуха в четверг превысила +11,5°С. "Бабье лето" продлится до перехода этого показателя через +11,5°С в сторону снижения.