ВСУ продвигаются на Херсонщине, оккупанты ночью обстреляли Николаевщину и Запорожье – ОВА

Ночью Россия атаковала дронами-камикадзе Николаевскую область и Запорожье, украинские защитники отбили наступление оккупантов на Луганщине и продолжают освобождать территории на Херсонщине.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на утро 7 октября

Детали: На Сумщине вечером по территории Великописаревской громады двумя вертолетами нанесены авиаудары неуправляемыми ракетами, 8 "приходов". Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется. Также вечером по Белопольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел. Данные о последствиях выясняются.

Артобстрел по поселку Бояро-Лежачи Новослободской территориальной громады осуществлен вечером. В результате обстрела повреждены дом культуры, жилой дом, где отсутствует электроснабжение. Информация о пострадавших не поступала. Утром пятницы по территории Шалигинской громады - 4 пулеметные очереди.

Также осуществлен минометный обстрел громады. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

В Запорожской области ночью враг снова атаковал Запорожье. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья.

Оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно – БПЛА "Shahed-136". Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов.

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По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация о последствиях ночной атаки россиян уточняется. Новой ракетной атаке город подвергся утром.

На Днепропетровщине от вражеских обстрелов снова пострадала Никопольщина. россияне всю ночь обстреливали район из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно – без погибших и раненых. В Никополе повреждены многоэтажные и частные дома и хозяйственные постройки. Задето предприятие транспортной инфраструктуры и линии электропередач. В Марганецкой громаде продолжается обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

На Харьковщине оккупанты наносили удары по Купянскому, Чугуевскому, Изюмскому районам. В результате обстрелов в Купянске вечером возник пожар на территории мебельного цеха.

В течение суток медики областного Центра экстренной медицинской помощи госпитализировали 2 человека в Купянском районе, 4 человека в Изюмском и 2 – в Волчанске, Чугуевского района. Все пострадавшие в среднем состоянии.

Луганщина: ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 позиций ПВО, 2 средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу. Отбиты атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Противник 11 раз обстреливал позиции украинских бойцов из артиллерии и минометов. Россияне решили вывезти все из медицинских и социальных учреждений Сватово - прежде всего, оборудование. Оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, которые содержат историю оккупации.

Донецкая область: ночью – обстрелы Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, с.Максимильяновка, с.Константиновка, с.Георгиевка, Новоселовка Первая.

Утром, около 08:00, начался артобстрел г.Авдеевка снарядами калибра 152 мм, снаряженными кассетными суббоеприпасами, в зоне поражения - "старая часть" города и район многоэтажных домов.

На деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской громад продолжаются стабилизационные мероприятия. Людям выдают пенсии, материальную и гуманитарную помощь. За сутки в Донецкой области - 2 погибших, 7 раненых.

На Николаевщине ночью враг атаковал город, предварительно беспилотными дронами-камикадзе, в результате чего возник пожар крыши двухэтажного здания в одном из районов Николаева. Без жертв и пострадавших.

В четверг в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады ранения получили два человека. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Также за минувшие сутки под обстрелами находились три населенных пункта Первомайской громады. Без пострадавших.

За минувшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты Березнеговатской громады. Как сообщает ОК "Юг", с самолета Су-35 ракетами класса "воздух - поверхность" Х-31 враг дважды нанес ракетный удар по громаде. Повреждены сельскохозяйственные угодья. Пострадавших нет.

Также в четверг была обстреляна Широковская громада, попадание по сельхозпредприятию. Ночью из-за обстрелов повреждены сельскохозяйственные угодья. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ВСУ ведут активные боевые действия по освобождению оккупированных территорий области.

По информации ОК "Юг", продолжаются попытки врага возобновить активное движение через реку Днепр. Противник продолжает террор мирного населения, ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов прилегающих к линии соприкосновения.

В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с отходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд приспешников оккупационных властей.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.