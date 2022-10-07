В Одесчине приговорили к 15 годам в тюрьме агента ФСБ, который "продавал" разведданные

В Одесской области приговорили к 15 годам в тюрьме агента российской ФСБ с позывным "Профессор", который собирал разведданные и почти ежедневно передавал их представителям спецслужб России, получая за это деньги.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: После начала полномасштабного вторжения мужчину завербовали представители ФСБ России, которые дали ему псевдоним "Профессор".

Он собирал информацию о местах расположения блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения, а также данные о местах попадания ракетными ударами. Мужчина также разведывал способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской ОВА, Службы безопасности Украины и ГУНП в области.

Полученную информацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видео он передавал почти ежедневно и получал денежное вознаграждение на карту.

Он полностью признал вину на судебном заседании и дал обличительные показания.

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Одесской областной прокуратуры к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен житель Одессы за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины)".