Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Подоляк о Нобелевской премии мира для России и Беларуси: интересное понимание слова "мир"

Станислав ПогориловПятница, 7 октября 2022, 14:45
Михаил Подоляк, фото: ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира представителям России и Беларуси.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью".

Детали: При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне. "Нобель в этом году просто "супер" - сыронизировал Подоляк.

Напомним: Представители России второй раз подряд становятся лауреатами Нобелевской премии мира. В 2021 ее получил Дмитрий Муратов, основатель и редактор независимой оппозиционной газеты "Новая газета".

Что предшествовало: Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и организация по правам человека "Мемориал" из РФ.

Темы: Нобелевская премияУкраинаРосcияБеларусь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Зеленский: Курильские острова – это Япония

дополненоStarlink перестает работать на передовой, что усложняет деоккупацию – FT

Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

дополнено от 17:25Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА

Путина начали критиковать в "близком кругу" из-за поражений на фронте – WP

Все новости...
Нобелевская премия
Глава "Центра гражданских свобод" отреагировала на Нобелевскую премию
Правозащитники из Украины, России и Беларуси получили Нобелевскую премию мира
В России напали в купе поезда на главного редактора оппозиционной "Новой газеты"
Последние новости
05:16
ОК "Юг": В Черном море РФ держит наготове 24 "Калибра"
04:20
Маск нашел способ урегулировать конфликт между Тайванем и Китаем
03:38
Почти все руководство главной пророссийской партии Латвии ушло в отставку после разгрома на выборах
03:03
Совет Европы восхищен решением Нобелевского комитета наградить представителей Украины, РФ и Беларуси
02:14
ВСУ уничтожили две установки от С-300 — Командование
01:15
Харьков: Россияне обстреляли ракетами центр, загорелась больница
00:35
фотоОВА: Россияне выпустили по Сумщине почти два десятка ракет, погиб человек
23:49
Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят
23:39
В Пентагоне не видят доказательств намерения России применить ядерное оружие
23:35
В Одесской и Николаевской областях сбили три "шахида"
Все новости...