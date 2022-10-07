Подоляк о Нобелевской премии мира для России и Беларуси: интересное понимание слова "мир"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира представителям России и Беларуси.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью".

Детали: При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне. "Нобель в этом году просто "супер" - сыронизировал Подоляк.

Напомним: Представители России второй раз подряд становятся лауреатами Нобелевской премии мира. В 2021 ее получил Дмитрий Муратов, основатель и редактор независимой оппозиционной газеты "Новая газета".

Что предшествовало: Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и организация по правам человека "Мемориал" из РФ.