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Россию должны исключить из Совбеза ООН: украинская правозащитница после получения Нобелевской премии

Алена МазуренкоПятница, 7 октября 2022, 15:28

Глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, которая получила Нобелевскую премию мира, считает, что Россию должны исключить из Совбеза ООН и создать международный трибунал для привлечения Владимира Путина к ответственности.

Источник: Facebook-страница Матвийчук

Прямая речь: "Сейчас говорят армии, потому что раньше голоса правозащитников в нашем регионе не было слышно.

Возможно, нас слушали на Комитете ООН по правам человека, но точно не в тех залах, где принимаются решения людьми у власти.

Если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, а не верховенство права, такое положение вещей предстоит изменить".

Детали: По ее словам, ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи.

По мнению Матвийчук, Россия должна быть исключена из Совета безопасности ООН за систематические нарушения устава ООН.

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Прямая речь: "ООН и государства-участники должны решить проблему "пробела в ответственности" и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений... Нужно создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности".

Глава "ЦГС" также считает, что обычные люди имеют гораздо большее влияние, чем они себе думают: "Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН".

Также она добавила, что рада, что ЦГС получил Нобелевскую премию вместе с партнерами из Мемориала и Вясны.

На странице в Facebook "Центра гражданских свобод" отреагировали на награду благодарностью к международному сообществу.

Организация "Центр гражданских свобод" была основана в Киеве в 2007 году.

Основной деятельностью центра было укрепление украинского гражданского общества и давления на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией.

После начала полномасштабной войны "Центр гражданских свобод" участвует в выявлении и документировании военных преступлений РФ против украинского гражданского населения.

В сотрудничестве с международными партнерами центр играет новаторскую роль в привлечении виновных к ответственности за совершенные преступления.

В 2017 году глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук получала награду от посольства США "Отважная женщина" за правозащитную деятельность.

Также Александра ведет свою колонку на "Украинской правде".

Что предшествовало: 7 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и организация по правам человека "Мемориал" из РФ.

Темы: Нобелевская премияУкраина
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