Лукашенко сделал Путину неожиданный подарок

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на 70-летие трактор "Беларус".

Источник: пропагандистский телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"

Детали: Лукашенко прилетел к Путину в Санкт-Петербург на саммит. На входе в дворец журналисты спросили его, какой подарок он приготовил Путинуна день рождения.

Прямая речь: "Трактор… Такой, на котором я работаю – "Беларус". Самый лучший, ручной сборки…

Будем сеять хлеб… Вырастим и в Европу, чтоб не голодали, чтоб не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам".

Больше деталей: Лукашенко сообщил, что к трактору предложит Путину насадку – сеялку.

"Пул первого" опубликовал фото подарочного сертификата на трактор:

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Напомним: "Сдохни", "дерьмо", "на год ближе к смерти", - именно так 7 октября украинцы поздравляют президента РФ Владимира Путина с 70-м днем рождения.