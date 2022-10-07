Лукашенко сделал Путину неожиданный подарок
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на 70-летие трактор "Беларус".
Источник: пропагандистский телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"
Детали: Лукашенко прилетел к Путину в Санкт-Петербург на саммит. На входе в дворец журналисты спросили его, какой подарок он приготовил Путинуна день рождения.
Прямая речь: "Трактор… Такой, на котором я работаю – "Беларус". Самый лучший, ручной сборки…
Будем сеять хлеб… Вырастим и в Европу, чтоб не голодали, чтоб не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам".
Больше деталей: Лукашенко сообщил, что к трактору предложит Путину насадку – сеялку.
"Пул первого" опубликовал фото подарочного сертификата на трактор:
Напомним: "Сдохни", "дерьмо", "на год ближе к смерти", - именно так 7 октября украинцы поздравляют президента РФ Владимира Путина с 70-м днем рождения.