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С освобожденным Изюмом восстанавливают железнодорожное сообщение

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 17:51
железнодорожная станция в Изюме, фото Мининфраструктуры

С 10 октября будет восстановлено железнодорожное сообщение с деоккупированным Изюмом на Харьковщине: начнут курсировать рельсовые автобусы Харьков - Изюм - Харьков и Изюм - Балаклея - Изюм.

Источник: Министерство инфраструктуры

Детали: Пригородный поезд №6403/6404, который будет соединять Харьков и Изюм, будет отправляться из Харькова в 07:00 и прибывать в Изюм в 10:47. Из Изюма поезд будет отправляться в 17:02 и прибывает в Харьков в 20:48.

Поезд №6602/6603, который будет соединять Балаклею и Изюм, будет отправляться из Изюма в 10:59, а прибывать в Балаклею в 12:29. Из Балаклеи поезд будет отправляться в 15:08 и прибывать на станцию Изюм в 16:38.

Оба поезда будут курсировать ежедневно.

Прямая речь министра Александра Кубракова: "Восстановление железнодорожного сообщения с Изюмом стало возможным благодаря ежедневной оперативной работе взрывотехников и железнодорожников. В короткие сроки было устранено около 25 повреждений путей, шпал, стрелочных переводов и т.д...

После запуска пассажирского сообщения Изюм и близкие к нему населенные пункты смогут быстрее получать помощь, а вынужденные переселенцы смогут вернуться домой, чтобы осмотреть свои дома".

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Больше деталей: Кубраков напомнил, что уже восстановили пассажирское сообщение по маршрутам Харьков - Балаклея, Харьков - Дергачи и Харьков - Чугуев.

"Как только получим "зеленый свет" от ВСУ и пиротехников, начнем работы над восстановлением сообщения с ключевым железнодорожным узлом Харьковщины - Купянском", - заверил министр.

Темы: ИзюмХарьковская областьжелезная дорогадеоккупация
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