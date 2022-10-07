Зеленский уточнил, что призвал к превентивным санкциям против РФ, а не ударам по территории

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к введению превентивных санкций против России, заявив, что власти страны начали "готовить свое общество" к возможному применению ядерного оружия в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

Президент Украины отрицает, что призвал к ударам по России, утверждая, что использованное им слово "удары" на украинском было неправильно переведено.

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"После этого перевода они (россияне) сделали по-своему, как им выгодно, и начали ретранслировать его в других направлениях... Вы должны применить превентивные "удары" (kicks), а не удары (attacks)", - сказал глава государства, уточнив, что имел в виду санкции.

Зеленский считает опасным то, что Россия начинает "готовить свое общество" к возможному ядерному удару по Украине.

"Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать (ядерное оружие). Но они начинают говорить. Они не знают, будут ли использовать или не будут. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - добавил он.

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По мнению президента Украины, Владимир Путин боится не ядерного удара, а "своего общества, своего народа. Потому что только этот народ может его заменить, забрать у него власть и отдать ее другому человеку".

Напомним, накануне во время выступления в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что страны Североатлантического Альянса могут сдержать Россию от применения ядерного оружия, нанеся "превентивные удары".

Российская пропаганда подхватила заявление и начала утверждать, что Зеленский призвал НАТО нанести ядерные удары по территории России. А пресс-секретарь президента уточнил, что речь шла о применении превентивных санкций.

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