Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совет Европы в восторге от решения Нобелевского комитета наградить представителей Украины, РФ и Беларуси

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 03:03
Совет Европы в восторге от решения Нобелевского комитета наградить представителей Украины, РФ и Беларуси
ФОТО: GETTY

В Совете Европы приветствовали награждение Нобелевской премией мира правозащитников Украины, Беларуси и РФ.

Источник: заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич

Дословно: "Мы восхищены решением Нобелевского комитета, который полностью признает тех мужественных женщин и мужчин, которые неустанно и отважно борются за защиту мира через права человека, демократию и верховенство закона. Мы гордимся годами совместных усилий и по-прежнему уверены, что никакие лживые законы и фиктивные судебные процессы не смогут заглушить голос правды и чести".

Реклама:

Что предшествовало: Нобелевскую премию мира в 2022 году получил белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и Организация по правам человека "Мемориал" из РФ.

Темы: ЕСНобелевская премия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: