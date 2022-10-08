Совет Европы в восторге от решения Нобелевского комитета наградить представителей Украины, РФ и Беларуси

В Совете Европы приветствовали награждение Нобелевской премией мира правозащитников Украины, Беларуси и РФ.

Источник: заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич

Дословно: "Мы восхищены решением Нобелевского комитета, который полностью признает тех мужественных женщин и мужчин, которые неустанно и отважно борются за защиту мира через права человека, демократию и верховенство закона. Мы гордимся годами совместных усилий и по-прежнему уверены, что никакие лживые законы и фиктивные судебные процессы не смогут заглушить голос правды и чести".

Что предшествовало: Нобелевскую премию мира в 2022 году получил белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки, украинская организация "Центр гражданских свобод" и Организация по правам человека "Мемориал" из РФ.