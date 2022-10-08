В результате взрыва частично разрушен Крымский мост

На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

Источник: источники УП, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма"

Детали: Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают.

"РИА Новости" сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.

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