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В результате взрыва частично разрушен Крымский мост

Анастасия КалатурСуббота, 8 октября 2022, 06:57
В результате взрыва частично разрушен Крымский мост
ФОТО: https://t.me/riamelitopol

На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

Источник: источники УП, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма"

Детали: Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают.

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"РИА Новости" сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.

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Темы: Крымвойна
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