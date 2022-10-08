В результате взрыва частично разрушен Крымский мост
Суббота, 8 октября 2022, 06:57
На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.
Источник: источники УП, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на "советника главы Крыма"
Детали: Уточняется, что на мосту сильный пожар и на мост людей не пускают.
"РИА Новости" сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены.
В дорожном управлении "Тамань" сообщили "РИА Новости", что движение по мосту приостановлено.
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