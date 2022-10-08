Британская разведка объяснила, что означает критика Пригожина и Кадырова

Все больше представителей российской "системы" начинают критиковать руководство министерства обороны России на фоне постоянных военных неудач на поле боя в Украине за последние две недели.

Об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Среди критиков там выделяют главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, а также ведущих российских государственных каналов, поп-звезд и "все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров".

"Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры "провоенного" блока, чья критика основывается на аргументах о большей преданности государству и готовности к эскалации. Оба, вероятно, достигли определенного авторитета на основе заметного участия как чеченских, так и "вагнеровских" боевых подразделений на местах", - отмечают в разведке Британии.

В то же время там добавляют, что критика Кадырова, Пригожина и других касается военного командования, а не высшего политического руководства России, но она свидетельствует о тенденции "публичного несогласия с российским истеблишментом, которую по крайней мере частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить".

Ранее британская разведка отметила, что более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у россиян машин.