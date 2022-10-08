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Потери россиян в войне пересекли отметку в 62 тысячи солдат

Валентина РоманенкоСуббота, 8 октября 2022, 10:12
Потери россиян в войне пересекли отметку в 62 тысячи солдат
фото ВСУ иллюстративное

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли более 62 тысяч солдат, 380 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: сводка Генштаба 8 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков – 2472 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
  • РСЗО – 345 (+1) ед,
  • средства ПВО – 180 (+3) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3875 (+13) ед,
  • специальная техника – 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштаб
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