Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Потери россиян в войне пересекли отметку в 62 тысячи солдат

Валентина РоманенкоСуббота, 8 октября 2022, 10:12
фото ВСУ иллюстративное

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли более 62 тысяч солдат, 380 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: сводка Генштаба 8 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков – 2472 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
  • РСЗО – 345 (+1) ед,
  • средства ПВО – 180 (+3) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3875 (+13) ед,
  • специальная техника – 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаГенштаб
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, дополненоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
война
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 17 человек
За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник
Россияне не могут спрогнозировать, когда восстановят Крымский мост: все поезда на Крым отменили
Последние новости
01:17
Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек
00:49
Минск обвинил Украину в "подготовке удара", МИД допускает, что это часть плана РФ
23:50
фото, дополненоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
23:18
Оккупанты начали пускать по Крымскому мосту пассажирские поезда
23:05
В Берлине 8000 сторонников AfD с флагами РФ жаловались на цены и санкции
22:54
Россияне снова атаковали Запорожье, пострадала инфраструктура
22:30
ЕС осудил официальное "присвоение" Россией оккупированной ЗАЭС
22:27
Коллаборанты массово бегут из Крыма через Мелитополь – мэр
22:08
КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели
21:54
На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский
Все новости...