Потери россиян в войне пересекли отметку в 62 тысячи солдат
Суббота, 8 октября 2022, 10:12
Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли более 62 тысяч солдат, 380 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.
Источник: сводка Генштаба 8 октября
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,
- танков – 2472 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,
- РСЗО – 345 (+1) ед,
- средства ПВО – 180 (+3) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 234 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3875 (+13) ед,
- специальная техника – 136 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.