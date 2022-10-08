Потери россиян в войне пересекли отметку в 62 тысячи солдат

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли более 62 тысяч солдат, 380 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Источник: сводка Генштаба 8 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

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личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано,

танков – 2472 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед,

артиллерийских систем – 1459 (+4) ед,

РСЗО – 345 (+1) ед,

средства ПВО – 180 (+3) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 234 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли / катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3875 (+13) ед,

специальная техника – 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.