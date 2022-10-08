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"Мы здесь мясо": оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожают их "пачками" - перехват

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 16:44
Мы здесь мясо: оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожают их пачками - перехват
скриншот

Служба безопасности обнародовала перехват разговора оккупанта, где он жалуется, что захватчики чувствуют себя "мясом", им не хватает боекомплектов, при этом их корректировщики наводят огонь по своим.

Источник: перехват СБУ

Детали: Один из захватчиков говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают оккупантов.

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А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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