"Мы здесь мясо": оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожают их "пачками" - перехват
Суббота, 8 октября 2022, 16:44
Служба безопасности обнародовала перехват разговора оккупанта, где он жалуется, что захватчики чувствуют себя "мясом", им не хватает боекомплектов, при этом их корректировщики наводят огонь по своим.
Источник: перехват СБУ
Детали: Один из захватчиков говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают оккупантов.
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А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.