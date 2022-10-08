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Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 17:47
фото ГУР

По данным украинской разведки, в Москве начались многочисленные аресты военных, движение в центре города перекрыто, при этом российские СМИ об этом не сообщают.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Разведка сообщает, что в российской столице начался комплекс "мероприятий", направленных против военных, движение в центре перекрыто.

Сообщается, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" Росгвардии. Они якобы движутся к центру совместно с подразделениями полиции.

Дословно ГУР: "Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных.

При этом все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".

Больше деталей: Российские СМИ о подобных событиях не сообщают.

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Темы: Росcияразведка
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