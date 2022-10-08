Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 17:47
Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве
фото ГУР

По данным украинской разведки, в Москве начались многочисленные аресты военных, движение в центре города перекрыто, при этом российские СМИ об этом не сообщают.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Разведка сообщает, что в российской столице начался комплекс "мероприятий", направленных против военных, движение в центре перекрыто.

Реклама:

Сообщается, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" Росгвардии. Они якобы движутся к центру совместно с подразделениями полиции.

Дословно ГУР: "Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных.

При этом все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Российские СМИ о подобных событиях не сообщают.

Темы: Росcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: