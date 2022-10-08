На оккупированной Херсонщине больницы переполнены ранеными россиянами – сводка Генштаба

На оккупированной территории Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских военных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов.

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Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал".

Детали: Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Огневому поражению подверглись более 15 населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Беларуси до 15 октября продлены мероприятия по проверке войск. Также в очередной раз продлили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.

На других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении - Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариково, Киндративка и Беловоды Сумской области;

направлении - Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариково, Киндративка и Беловоды Сумской области; на Слобожанском направлении - Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огирцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная;

направлении - Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огирцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная; на Краматорском направлении - Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполовка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григорьевка;

направлении - Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполовка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григорьевка; на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;

направлении - Верхнекаменское, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

направлении - Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. Среди них - Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

и направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. Среди них - Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное. На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА "Орлан".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.