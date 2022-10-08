Коллаборанты массово бегут из Крыма через Мелитополь – мэр

В субботу после взрыва на Крымском мосту оккупанты и коллаборанты массово бежали в Россию через оккупированный Мелитополь Запорожской области.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня десятки тысяч коллаборантов и предателей используют Мелитополь в направлении из Крыма, потому что бегут. Мы видим панику среди них, большое движение началось со стороны Крыма в Бердянск, потому что единственный маршрут сейчас, как выехать из оккупированной территории – это через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а потом уже на территорию РФ.

Сегодня это направление загружено, большое количество автомобилей выехало из Крыма и едет в РФ.

Это также обусловлено тем, что в Мелитополе были взрывы и вчера вечером, и утром это продолжилось, когда на складах боеприпасов рашистов в Радивоновке начались взрывы, детонация продолжалась несколько часов. Мы наблюдаем панику у оккупантов и особенно у коллаборантов".

Детали: В то же время Федоров сообщил, что тех мужчин из оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, оккупанты останавливают на блокпостах "и сразу забирают в армию".