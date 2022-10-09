Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на Херсонщине — Командование

Анастасия КалатурВоскресенье, 9 октября 2022, 03:40
ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на Херсонщине — Командование
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Уничтожено три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском".

Реклама:

Детали: Остальные потери врага:

  • 83 россиянина;
  • 4 танка;
  • 4 гаубицы "Мста-Б";
  • 2 минометы 120-го калибра;
  • 7 единиц авто-бронетехники.

Также повреждено 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходные мощные пушки "Пион", другая авто-бронетехника.

Вражеская авиация 4 раза атаковала наши позиции. Наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районах сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам ПВО врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Херсонская область
На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
На Херсонщине россияне ранили 11-летнего мальчика, врачи пытаются его спасти
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: