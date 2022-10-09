ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на Херсонщине — Командование

ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Уничтожено три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском".

Детали: Остальные потери врага:

83 россиянина;

4 танка;

4 гаубицы "Мста-Б";

2 минометы 120-го калибра;

7 единиц авто-бронетехники.

Также повреждено 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходные мощные пушки "Пион", другая авто-бронетехника.

Вражеская авиация 4 раза атаковала наши позиции. Наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районах сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам ПВО врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.