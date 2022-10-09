ВСУ уничтожили три российских склада с боеприпасами на Херсонщине — Командование
Воскресенье, 9 октября 2022, 03:40
ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Уничтожено три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском".
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Детали: Остальные потери врага:
- 83 россиянина;
- 4 танка;
- 4 гаубицы "Мста-Б";
- 2 минометы 120-го калибра;
- 7 единиц авто-бронетехники.
Также повреждено 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходные мощные пушки "Пион", другая авто-бронетехника.
Вражеская авиация 4 раза атаковала наши позиции. Наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районах сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам ПВО врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.
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