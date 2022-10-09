Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе
Воскресенье, 9 октября 2022, 12:39
Утром 9 октября Воздушные силы ВСУ сбили на юге Украины российский самолет и дрон-камикадзе типа "Shahed-136".
Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram
Дословно ВК "Юг": "В 11:00 на Николаевщине сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется)".
Реклама:
Детали: Также сообщается, что 9 октября около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136".
Воздушники уничтожили летательный аппарат над морем.