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Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 12:39
Фото иллюстративное из Facebook ВК "Юг"

Утром 9 октября Воздушные силы ВСУ сбили на юге Украины российский самолет и дрон-камикадзе типа "Shahed-136".

Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram

Дословно ВК "Юг": "В 11:00 на Николаевщине сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется)".

Детали: Также сообщается, что 9 октября около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136".

Воздушники уничтожили летательный аппарат над морем.

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Темы: УкраинаавиаРосcияНиколаевская область
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