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Франция передала Украине более 1000 тонн помощи – ОП

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 13:33
Здесь и далее фото из Telegram Тимошенко

Франция передала Украине пожарно-спасательные машины, машины скорой помощи, медоборудование и понтонные мосты – всего более 1000 тонн помощи, груз уже доехал до румынского города Сучава.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Более 1000 тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава. Продолжается передача груза Украине". 

 

Детали: По словам представителя ОП, Украина получит:

  • пожарно-спасательные машины,
  • скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях,
  • медицинское оборудование,
  • снаряжение для спасателей,
  • продукты питания,
  • понтонные мосты длиной более 200 метров.
 

Тимошенко добавил, что понтонные мосты позволят Украине восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях. 

 

В ОП поблагодарили "французских и румынских друзей за помощь и поддержку".

Темы: УкраинаФранциягуманитарка
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