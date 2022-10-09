Франция передала Украине более 1000 тонн помощи – ОП
Воскресенье, 9 октября 2022, 13:33
Франция передала Украине пожарно-спасательные машины, машины скорой помощи, медоборудование и понтонные мосты – всего более 1000 тонн помощи, груз уже доехал до румынского города Сучава.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Более 1000 тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава. Продолжается передача груза Украине".
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Детали: По словам представителя ОП, Украина получит:
- пожарно-спасательные машины,
- скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях,
- медицинское оборудование,
- снаряжение для спасателей,
- продукты питания,
- понтонные мосты длиной более 200 метров.
Тимошенко добавил, что понтонные мосты позволят Украине восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях.
В ОП поблагодарили "французских и румынских друзей за помощь и поддержку".
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