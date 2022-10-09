Франция передала Украине более 1000 тонн помощи – ОП

Здесь и далее фото из Telegram Тимошенко

Франция передала Украине пожарно-спасательные машины, машины скорой помощи, медоборудование и понтонные мосты – всего более 1000 тонн помощи, груз уже доехал до румынского города Сучава.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Более 1000 тонн помощи от Франции уже в румынском городе Сучава. Продолжается передача груза Украине".

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Детали: По словам представителя ОП, Украина получит:

пожарно-спасательные машины,

скорые, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях,

медицинское оборудование,

снаряжение для спасателей,

продукты питания,

понтонные мосты длиной более 200 метров.

Тимошенко добавил, что понтонные мосты позволят Украине восстановить гражданскую инфраструктуру, обеспечить сообщение и перевозки, в частности, на деоккупированных территориях.

В ОП поблагодарили "французских и румынских друзей за помощь и поддержку".