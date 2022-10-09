Арахамия ответил румынскому министру, какие переговоры Украина готова вести с Западом

Председатель фракции "Слуга народа", в прошлом глава переговорной группы с Россией по войне Давид Арахамия заявил, что Украина сейчас готова к переговорам с западными странами только по скорейшему вступлению в НАТО.

Источник: Арахамия в Telegram, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Арахамия ответил министру обороны Румынии Василе Дынку, который призвал страны Запада к переговорам с Россией ради мира.

Дословно Арахамия: "Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО.

Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на данный момент, и Россия в этих переговорах лишняя.

Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении".

Больше деталей: В свою очередь, Михаил Подоляк опубликовал свои предложения "миротворцам".

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Дословно Подоляк: "Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм простой:

Просмотрите фото/видео массовых захоронений. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной территории Украины. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников.

Меньше фантазий – больше реалий".

Что предшествовало: Ранее 9 октября Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что переговоры с Россией являются единственной возможностью достичь мира в российско-украинской полномасштабной войне.

По мнению главы румынского Минобороны, "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией, поскольку "политический класс в Украине на данный момент не может себе позволить допустить несправедливую потерю территории".