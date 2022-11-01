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Взрыв мины возле ЗАЭС стал причиной отключения энергоблока – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоВторник, 1 ноября 2022, 01:30
фото: МАГАТЭ

Линию электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прервал взрыв мины.

Источник: заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси

Дословно: "Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что стало последним инцидентом, который подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта".

Детали: В МАГАТЭ напомнили, что взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС, в результате чего была отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4.

Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, из резервной линии.

Еще одним признаком нестабильной ситуации в районе ЗАЭС является то, что в последние дни в окрестностях станции начались обстрелы, заявила группа экспертов МАГАТЭ.

В частности, 30 октября в результате обстрела в районе распределительного пункта тепловой электростанции была временно отключена одна из трех резервных линий электропередач ЗАЭС, по которой город Энергодар получал электроэнергию.

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Позже в тот же день эта линия напряжением 150 кВ была восстановлена.

"Оперативный персонал Запорожской атомной электростанции упорно работает в очень сложных условиях, чтобы предотвратить повторные отключения электроэнергии, которые мы наблюдали в начале октября, - сказал Гросси. - Несмотря на то, что их усилия принесли определенные положительные результаты, ситуация с энергоснабжением станции остается крайне уязвимой".

Что предшествовало:Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу - произошло это на фоне обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".

Темы: ЗАЭСМАГАТЭвойнавзрыв
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