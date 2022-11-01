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Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование

Ольга ГлущенкоВторник, 1 ноября 2022, 00:56
Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование
Иллюстративное фото Воздушных Сил ВСУ

На Николаевщине украинская авиация атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня враг наносил удары по территориальным общинам в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонщины вдоль линии разграничения войск.

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Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и беспилотники ударного типа, которые возвращаются на базу.

Но в ходе выполнения разведзадания, такие вражеские дроны, как "Ланцет", еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно так атакован врагом сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет".

Детали: По освобожденным в прошлом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг бил из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Повреждены несколько зданий и автомобилей. Обошлось без человеческих потерь.

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Под вечер силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожено 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Авиацией ВСУ было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки на Николаевщине.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач.

"Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризовано одну военную машину и миномет. Остальные потери врага доразведываются", - сообщает командование.

В то же время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами".

Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Темы: авиаВооруженные силывойнаНиколаевская область
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