На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты

В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.

Источник: глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.

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На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет".

Обновление: Позже, в 08:16, Лунин сообщил, что утром на Полтавщине применены аварийные отключения потребителей электроэнергии, которые "охватывают все 10 очередей".

Что предшествовало: В ночь на 1 ноября Дмитрий Лунин сообщал о звуках взрывов в Полтавской области и 3 сбитых БПЛА россиян.