На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты
Вторник, 1 ноября 2022, 04:45
В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.
Источник: глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин
Прямая речь: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.
На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет".
Обновление: Позже, в 08:16, Лунин сообщил, что утром на Полтавщине применены аварийные отключения потребителей электроэнергии, которые "охватывают все 10 очередей".
Что предшествовало: В ночь на 1 ноября Дмитрий Лунин сообщал о звуках взрывов в Полтавской области и 3 сбитых БПЛА россиян.