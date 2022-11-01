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На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты

Ольга ГлущенкоВторник, 1 ноября 2022, 04:45
обломки иранского дрона, иллюстративное фото ОК "Юг"

В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.

Источник: глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.

На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет".

Обновление: Позже, в 08:16, Лунин сообщил, что утром на Полтавщине применены аварийные отключения потребителей электроэнергии, которые "охватывают все 10 очередей".

Что предшествовало: В ночь на 1 ноября Дмитрий Лунин сообщал о звуках взрывов в Полтавской области и 3 сбитых БПЛА россиян.

Темы: Полтавская областьПолтавабеспилотникивойна
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