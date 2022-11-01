ВСУ ударили по вражеским опорным пунктам, ПВО и другим объектам – сводка
За прошедшие сутки украинские военные с неба и земли наносили удары по опорным пунктам и позициям комплексов противовоздушной обороны противника, сосредоточениях живой силы и техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области".
Детали: Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.
Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника.
На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка оставаться без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
Российская Федерация продолжает переброску отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории Беларуси.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья и Ветеринарное;
- на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;
- на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Григорьевка и Берестовое;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещеевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;
- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка;
- на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.