Над Днепропетровской областью сбили три дрона, Никополь подвергся обстрелам

Здесь и далее фото из Telegram Резниченко

Российские захватчики ночью 1 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области – в Никополе много разрушений, в Марганецкой общине люди были без воды и света.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Всю ночь россияне накрывали огнем Никопольщину... Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Никопольской и Марганецкой. Предварительно, людей не задело".

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Детали: В то же время глава ОВА сообщил, что только по Никополю прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.

В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала – более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.

Резниченко отметил, что энергетики работали всю ночь и все починили – на утро люди уже со светом. Также возобновила работу насосная станция, а это значит, что в дома вскоре вернется и вода.

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Глава ОВА также сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских дрона-камикадзе.