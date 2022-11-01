"Газпром" сократил на 50% поставку газа в Молдову, ожидают энергокризис

На ноябрь российский "Газпром" подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Об этом 31 октября сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину в своем Telegram, пишет "Европейская правда".

Спину отметил, что поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн. кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.

Реклама:

Стоит отметить, что газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель - Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.

Спину отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно. "Просим продолжать национальную экономию. У нас много хороших примеров, но я уверен, что еще есть место для ответственности", - обратился он к гражданам.

Спину подчеркнул, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила план сокращения потребления электроэнергии в Молдове во время дефицита. Среди прочего он предусматривает сокращение освещения в помещениях на 30%, отключение декоративного освещения, рекламы, выключение эскалаторов в пиковые часы, снижение температуры отопления в помещении.

28 октября Спину заявили о риске веерных отключений электроэнергии.