Россияне ночью выпустили три ракеты по колледжу в Николаеве, есть погибшая

Последствия обстрела Николаева в ночь на 1 ноября, фото из Telegram Тимошенко

Российские оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 – разрушены жилые дома и учебное заведение, есть погибшая и раненые.

Источник: городской голова Александр Сенкевич в Telegram, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что обстрел был около полуночи Николаев ракетами типа С-300.

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Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что одна ракета попала и повредила здание "Первой украинской гимназии им. Без погибших и пострадавших.

Другие три ракеты попали по территории "Николаевского политехнического профессионального колледжа". В результате обстрела частично разрушено 4-этажное здание колледжа. Повреждены рядом расположенный частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом.

Росіяни вночі випустили три ракети по коледжу в Миколаєві, є загибла pic.twitter.com/EJzipGKn2j ВИДЕО ДНЯ November 1, 2022

Спасатели деблокировали из-под завалов 2 человека. 1 женщина погибла. Ранены 5 человек. Оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах в результате взрыва. Спасательные работы завершены.

Мэр города добавил, что полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

По его словам, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медучреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады ремонтировали окна после предыдущего обстрела.