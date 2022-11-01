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Россияне ночью выпустили три ракеты по колледжу в Николаеве, есть погибшая

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 08:50
Россияне ночью выпустили три ракеты по колледжу в Николаеве, есть погибшая
Последствия обстрела Николаева в ночь на 1 ноября, фото из Telegram Тимошенко

Российские оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 – разрушены жилые дома и учебное заведение, есть погибшая и раненые.

Источник: городской голова Александр Сенкевич в Telegram, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что обстрел был около полуночи Николаев ракетами типа С-300. 

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Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что одна ракета попала и повредила здание "Первой украинской гимназии им. Без погибших и пострадавших.

 

Другие три ракеты попали по территории "Николаевского политехнического профессионального колледжа". В результате обстрела частично разрушено 4-этажное здание колледжа. Повреждены рядом расположенный частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом. 

Спасатели деблокировали из-под завалов 2 человека. 1 женщина погибла. Ранены 5 человек. Оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах в результате взрыва. Спасательные работы завершены.

Мэр города добавил, что полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

 

По его словам, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медучреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады ремонтировали окна после предыдущего обстрела.

 

Темы: Николаеввойнаобразование
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