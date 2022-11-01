Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ночью выпустили три ракеты по колледжу в Николаеве, есть погибшая

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 09:50
Последствия обстрела Николаева в ночь на 1 ноября, фото из Telegram Тимошенко

Российские оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 – разрушены жилые дома и учебное заведение, есть погибшая и раненые.

Источник: городской голова Александр Сенкевич в Telegram, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что обстрел был около полуночи Николаев ракетами типа С-300. 

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что одна ракета попала и повредила здание "Первой украинской гимназии им. Без погибших и пострадавших.

 

Другие три ракеты попали по территории "Николаевского политехнического профессионального колледжа". В результате обстрела частично разрушено 4-этажное здание колледжа. Повреждены рядом расположенный частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом. 

Спасатели деблокировали из-под завалов 2 человека. 1 женщина погибла. Ранены 5 человек. Оказана помощь 12 людям, которые были заблокированы в квартирах в результате взрыва. Спасательные работы завершены.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр города добавил, что полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

 

По его словам, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша. В медучреждении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады ремонтировали окна после предыдущего обстрела.

 

Темы: Николаеввойнаобразование
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Николаев
Охотница за самолетами: агентку России задержали в Николаеве
Ночью оккупанты били по Николаеву ракетами С-300: разрушено админздание, 1 раненый
СБУ схватила в Николаеве "блогеров", которые разгоняли пропаганду РФ и сливали места дислокации ВСУ
Последние новости
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
23:33
В Днепре слышны взрывы - СМИ
23:15
За последний год российских дипломатов в Венгрии стало на 30% больше - расследование
23:14
видеоСвет выключают в 9 регионах, Россия продолжит энерготеррор – Зеленский
23:04
Холод и плач. История спасения детдома из Харькова
Все новости...