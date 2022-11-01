В Кабмине думают об объединении двух министерств

Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Кабинете министров и Верховной Раде

Детали: По словам источников, если министра развития общин и территорий Алексея Чернышева назначат руководителем "Нафтогаза", его министерство передадут в опеку министру инфраструктуры Александру Кубракову.

Из-за этого Кубракова могут повысить до должности вице-премьера.

Кадровые решения окончательно будут приняты в следующие два дня.

Этому предшествовало: Как стало известно "Экономической правде", Юрий Витренко написал заявление об отставке с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", а его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.