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В Кабмине думают об объединении двух министерств

Роман КравецВторник, 1 ноября 2022, 10:45
Здание правительства, фото Getty Images

Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры. 

Источник: собеседники "Украинской правды" в Кабинете министров и Верховной Раде

Детали: По словам источников, если министра развития общин и территорий Алексея Чернышева назначат руководителем "Нафтогаза", его министерство передадут в опеку министру инфраструктуры Александру Кубракову. 

Из-за этого Кубракова могут повысить до должности вице-премьера.

Кадровые решения окончательно будут приняты в следующие два дня.

Этому предшествовало: Как стало известно "Экономической правде", Юрий Витренко написал заявление об отставке с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", а его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Темы: Кабинет министровМининфраструктурыНефтегаз
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