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В Бердянске в авто коллаборанта подложили взрывчатку – он в больнице

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 11:47
Павел Ищук. Фото из Facebook

Так называемый первый заместитель главы оккупационной "администрации" Бердянска Павел Ищук получил ранения в результате взрыва, произошедшего 31 октября.

Источник: Суспільне со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицыну, Центр национального сопротивления 

Детали: По ее словам, взрывчатку, начиненную металлическими шариками и гвоздями, подложили в автомобиль коллаборанта.

По данным ЦНС, взрыв прогремел на улице Земской. 

Галицына отметила, что Ищука госпитализировали, он находится в сознании, но состояние его оценивается, как тяжелое.

По данным ОО "Рух ЧЕСНО", Павел Ищук – украинский журналист, главный редактор бердянской газеты "Город".

В апреле 2022 года оккупанты назначили Ищука на должность "заместителя главы администрации" Бердянска по вопросам внешней и внутренней политики и массовых коммуникаций.

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Темы: Бердянскоккупацияколлаборационизмвзрыв
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