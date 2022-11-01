США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

Об этом на брифинге для СМИ сообщил высокопоставленный представитель минобороны США, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты уже предоставили 1400 "Стингеров", то есть систем ПВО малой дальности, и наши союзники и партнеры также предоставили значительное количество ЗРК малой дальности. США также обязались (предоставить) 8 систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже", - заявил представитель минобороны США.

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Он добавил, что несколько стран стран выделили боеприпасы для NASAMS, и Соединенные Штаты продолжают поощрять других союзников и партнеров предоставлять дополнительные боеприпасы Украине.

27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября. Сейчас украинские военные тренируются использовать эти системы.

Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS Соединенные Штаты объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.