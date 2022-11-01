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Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косове

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 12:19

Войска Сербии приведены в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косове.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernje Novosti, об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Президент Сербии, как верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии быть в боевой готовности в связи с ситуацией в Косове, то есть поднять уровень боевой готовности до такого уровня, чтобы она могла ответить на любую задачу", - сказал Вучевич.

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"Конечно, никто не хочет конфликтов и войн, и никому не приходит в голову играть в такие игры. Сербия - серьезная страна и делает все шаги для того, чтобы иметь возможность реагировать на каждую сложную ситуацию, то есть на каждую потенциальную проблему", - отметил министр.

Он добавил, что Сербии нельзя расслабляться, но она выступает за диалог.

Он заявил, что армия готова выполнить каждый приказ Вучича, защищая всех граждан Сербии, в том числе сербов в Косове, "и никто не должен в этом сомневаться".

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"Сербия - за диалог. Лучше вести переговоры тысячу дней, чем быть в окопе или траншее один день", - сказал Вучевич.

В ночь с понедельника на вторник косовская полиция вынесла первое предупреждение транспортным средствам, которые не были перерегистрированы с сербских номеров на номерные знаки Республики Косово.

С 1 ноября Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные. Это решение влияет на косовских сербов, которые до сих пор пользуются сербскими номерами авто и так путешествуют через административную границу с Сербией.

Однако власти Косова поддались международному давлению и смягчили свое решение, чтобы избежать беспорядков среди сербского меньшинства из-за этого вопроса.

После встречи в пятницу с послами США и четырех европейских стран - Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства - премьер-министр Косова Альбин Курти сказал, что власти решили "лучше" предложить другие возможности.

В частности, в первые три недели ноября владельцам транспортных средств с нелегальными номерами будут только объявлять выговоры или предупреждения. 

Следующие два месяца их будут штрафовать, а еще три месяца, до 21 апреля, будут действовать так называемые пробные номера.

"После 21 апреля пробных номерных знаков не будет, потому что в Республике Косово не могут быть другие номерные знаки", - добавил Курти.

Темы: СербияКосовоВооруженные силы
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