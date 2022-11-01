Российские "Кинжалы" в Беларуси не повлияют на ход войны в Украине – Воздушные силы

Перемещение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларусь не означает, что они становятся более или менее опасными для Украины, однако это является потенциальной угрозой для стран западной Европы.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 1 ноября

Прямая речь: "Повлиять (на ход событий - ред.) может только уменьшение количества "Кинжалов" или их отсутствие.

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МиГ-31К может нести одну такую ракету, которая крепится к фюзеляжу. Она может угрожать любой точке Украины, нанести удар, на который будет трудно отреагировать. Неважно, где находится этот самолет. Его пребывание на территории Беларуси - угроза бряцания оружием в адрес стран западной Европы".

Что этому предшествовало: 1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.