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Главарь "вагнеровцев" пожаловался в российскую прокуратуру на губернатора Петербурга

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 13:57
Главарь вагнеровцев пожаловался в российскую прокуратуру на губернатора Петербурга
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин написал на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявление в прокуратуру и обвинил его в создании организованного преступного сообщества.

Источник: Meduza

Дословно: "31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. (Александром Дмитриевичем - ред.) организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников".

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Детали: Отмечается, что отношения Пригожина и Беглова испортились еще до войны из-за нежелания городской администрации "отдавать" структурам главаря ЧВК госконтракты на крупные проекты с бюджетным финансированием.

После начала войны влияние Пригожина на российского президента Владимира Путина выросло также, как и его медийная активность.

В администрации Санкт-Петербурга тоже понимают, что влияние Пригожина растет – и даже создали неформальный штаб по противодействию ему.

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В него, по словам собеседника СМИ, близкого к петербургским властям, входят чиновники из ближайшего окружения Беглова.

Источники, близкие к Кремлю, уверены, что в ближайшее время отставка Беглову не грозит.

Темы: ВагнерРосcияпрокуратураоккупация
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