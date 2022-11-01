Мэр Николаева показал видео после ночных обстрелов россиянами – много разрушений

Российские захватчики повредили более 10 жилых домов и 2 учебных заведения в Николаеве.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Более 10 жилых домов различной этажности повреждены в результате сегодняшних ночных обстрелов. В них в целом выбито около 200 окон. Два из них – частично разрушены. В 7 домах повреждена крыша".

Детали: Мэр добавил, что также частично разрушены и здания двух учебных заведений.

По словам Сенкевича, с самого утра на местах обстрелов работают коммунальщики. Они расчищают проезжую часть, тротуары и зеленые зоны от обломков и мусора.