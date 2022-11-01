Если не будет света, тепла и воды: Харьков готовит специальные пункты

В Харькове по всему городу разместят круглосуточные пункты обогрева с возможностью получить горячую еду, воду и лекарства, они будут с автономным источником электропитания.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Накануне холодов враг цинично пытается оставить нас без света, тепла и воды. Хочет, чтобы не ходил транспорт, не работали магазины, аптеки, рынки. Российский агрессор целенаправленно бьёт по энергетической инфраструктуре. Очередной раз испытывает нас на прочность. Пытается сломить нашу волю.

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Однозначно хочу сказать: это им не удастся. Город Харьков не сломить! Харьковчан не сломить! Харьков – город-герой! Харьковчане – настоящие герои!".

Детали: Терехов отметил, что власти города делали и будут делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и светло. Но нужно быть готовыми к различным ситуациям, которые может создать враг.

Прямая речь: "Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много. И вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт. На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов.

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В пунктах будет тепло и будет источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения.

Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду и медикаменты в случае необходимости. Пункты будут работать круглосуточно".

Детали: Кроме того, магазины, аптеки, заправки будут работать на генераторах.

Транспортные маршруты будут автобусными.

Мэр Харькова подчеркнул, что "взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и чуткость к ближнему – это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты".