Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если не будет света, тепла и воды: Харьков готовит специальные пункты

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 15:18
Если не будет света, тепла и воды: Харьков готовит специальные пункты
Игорь Терехов, скриншот

В Харькове по всему городу разместят круглосуточные пункты обогрева с возможностью получить горячую еду, воду и лекарства, они будут с автономным источником электропитания.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Накануне холодов враг цинично пытается оставить нас без света, тепла и воды. Хочет, чтобы не ходил транспорт, не работали магазины, аптеки, рынки. Российский агрессор целенаправленно бьёт по энергетической инфраструктуре. Очередной раз испытывает нас на прочность. Пытается сломить нашу волю.

Реклама:

Однозначно хочу сказать: это им не удастся. Город Харьков не сломить! Харьковчан не сломить! Харьков – город-герой! Харьковчане – настоящие герои!".

Детали: Терехов отметил, что власти города делали и будут делать все возможное для того, чтобы в доме каждого харьковчанина было тепло и светло. Но нужно быть готовыми к различным ситуациям, которые может создать враг.

Прямая речь: "Что делать, если ваш дом в период холодов остался без света и тепла? В каждом районе города мы готовим так называемые пункты обогрева. Их будет много. И вы будете знать, где находится ближайший к вам такой пункт. На всех подъездах будут вывешены объявления с указанием ближайших адресов пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

В пунктах будет тепло и будет источник электропитания. Там можно будет переждать то время, которое понадобится энергетикам и коммунальщикам для восстановления электроснабжения.

Мы обеспечим в этих пунктах горячую пищу, воду и медикаменты в случае необходимости. Пункты будут работать круглосуточно".

Детали: Кроме того, магазины, аптеки, заправки будут работать на генераторах. 

Транспортные маршруты будут автобусными. 

Мэр Харькова подчеркнул, что "взаимопомощь, поддержка друг друга, внимание и чуткость к ближнему – это наше оружие, против которого бессильны любые ракеты".

Темы: Харьковэлектроэнергияотоплениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: