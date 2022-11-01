В Киеве со 2 ноября вместо троллейбусов пустят автобусы
Вторник, 1 ноября 2022, 17:03
Со среды на все троллейбусные маршруты Киева выпустят автобусы.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях
Детали: Со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы.
Прямая речь: "Делаем это, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и экономить электричество.
Спасибо киевлянам, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах".
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