Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве со 2 ноября вместо троллейбусов пустят автобусы

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 17:03
фото КГГА

Со среды на все троллейбусные маршруты Киева выпустят автобусы.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях

Детали: Со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы.

Прямая речь: "Делаем это, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и экономить электричество.

Спасибо киевлянам, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевтранспортэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Киев
Заместительница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев
В Киеве восстановили подачу воды, дефицит электроэнергии остается
ДТЭК сообщает о восстановлении света в Киеве, но действуют ограничения
Последние новости
09:57
Фридман и партнеры продают российского телеком-оператора "Билайн"
09:50
ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет
09:37
На Полтавщине несколько дней будут проходить учебные стрельбы
09:35
Ночная атака дронов: шесть "Шахедов" уничтожены на подступах к Киеву
09:18
Белый дом: дополнительные силы США останутся в Польше
08:57
Украина ведет переговоры о ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты – Ермак
08:49
Оккупанты признались, что бьют по гражданской инфраструктуре крылатым ракетами "Х-32"
08:34
КНДР выпустила 10 баллистических ракет, Южная Корея ответила своими пусками
08:19
В Украине ввели графики почасовых отключений света
08:17
Левый блок во главе с действующим премьером Дании неожиданно выиграл выборы
Все новости...