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Санду: Коррумпированные силы и спецслужбы РФ сейчас целенаправленно расшатывают Молдову

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 17:35

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что политические партии, которые сейчас начали протесты, совместно со спецслужбами РФ работают над расшатыванием ситуации в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью румынскому Digi24, фрагмент которого уже опубликован и полный текст появится позже.

Президент отметила, что попытки российского вмешательства в политическую жизнь Молдовы не являются чем-то новым и за последними протестами пророссийских политсил стоят также российские спецслужбы. 

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"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, и спецслужбы России, пророссийские партии в Молдове, все имеют общую цель - дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", - заявила Майя Санду. 

Как известно, в последние недели в Молдове активно проводит антиправительственные протесты популистская партия "Шор", вероятно, с финансовой поддержкой РФ. 

Молдова, как и Украина, страдает от дефицита электроэнергии, в том числе из-за невозможности покупать ее из Украины после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Дефицит частично помогает компенсировать Румыния.

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Кроме того, "Газпром" на ноябрь подтвердил Молдове поставки лишь 51% газа от предусмотренного контрактом объема. 

Подробнее о том, как Россия и ее агенты влияния пытаются сбросить прозападную власть в Молдове, читайте в статье ЕвроПравды, и смотрите в новом видеоблоге ФСБ "валит" Молдову: Газ, электричество, протесты и новый любимчик Кремля

Темы: МолдоваРосcия
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