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Премьер Эстонии: Для мира в Украине надо выгнать оттуда Россию для мира

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 20:17

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, путь к достижению мира в Украине лежит через "изгнание России" с украинской территории.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Каллас сказала на пресс-конференции во вторник.

"Даже если у вас есть мир, но есть оккупация, это не означает, что человеческие страдания для этих людей прекратятся. Украина должна выиграть эту войну", - подчеркнула премьер-министр Эстонии.

По ее словам, Россия пытается использовать все возможные средства, чтобы получить паузу для перегруппировки войск и продолжения наступления, а также "рассчитывает на то, что мы устанем или испугаемся".

Каллас предупредила, что цена усталости от войны в Украине будет слишком высокой для Европы, ведь "если агрессия где-то окупается, это служит приглашением использовать ее в других местах".

Кроме того, глава эстонского правительства осудила российские атаки на украинскую критическую инфраструктуру, назвав их "террористической тактикой", в результате которой сотни тысяч домохозяйств в Украине остались без электричества и водоснабжения.

Кая Каллас известна жесткими заявлениями в отношении России и поддержкой Украины.

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Ранее она подчеркивала недопустимость уступок Кремлю в вопросе Украины из-за угрозы применения ядерного оружия, поскольку иначе РФ будет использовать этот аргумент и в будущем.

В то же время премьер Эстонии признавала, что из-за "усталости от войны" и "внутренних проблем, которые дают о себе знать" в Европейском Союзе все труднее сохранять единство в отношении санкций против России.

Темы: войнаУкраинаРосcияЭстония
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