Оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей их Каховского района

Марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области намерены принудительно отселять людей из Каховского района.

Источник: РИА Новости

Дословно: "Для вывоза жителей из Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры".

Детали: Оккупанты Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня.

По словам ставленника Кремля Владимира Сальдо, до 70 тысяч жителей планируется отселить из 15-километровой зоны у Днепра в Херсонской области и процесс уже начался.

Этому предшествовало: Оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это отрицают и отмечают, что военные РФ давно заминировали плотину и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.