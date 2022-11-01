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В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 21:01

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners во вторник объявила о подаче иска против приближенного к Владимиру Путину российского олигарха Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнера" из-за участия в боевых действиях в Украине.

Об этом говорится в заявлении фирмы, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.

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"По нашим данным, это первый случай в истории, когда против частной военной компании был подан иск за использование терроризма и сговор с государством-изгоем, которое ее финансирует, с целью ведения незаконной войны", - утверждают британские юристы.

Они отмечают, что использование ЧВК "Вагнера" терроризма для достижения целей Путина в Украине подтверждается их военными преступлениями, в частности использованием пыток, убийств и изнасилований как средства ведения войны для терроризирования гражданского населения с целью принудить его к повиновению.

В иске McCue Jury & Partners сначала будет фигурировать "небольшая группа истцов" граждан Украины, пострадавших от действий ЧВК "Вагнера", а финансироваться он будет за счет краудфандинга. Если удастся собрать достаточную сумму средств, сумма возмещений, о которых пойдет речь, может достичь миллиардов фунтов стерлингов.

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"Этот иск имеет потенциал сорвать работу Пригожина, ЧВК "Вагнера" и военной машины Путина и обеспечить крайне необходимую компенсацию в виде репараций тем, кто так сильно пострадал. Не может быть устойчивого мира без правосудия", - отмечают в McCue Jury & Partners.

Британская юрфирма ожидает, что аналогичные процессы против Пригожина и ЧВК "Вагнера" могут начаться и в других странах.

Иск был анонсирован во вторник в Палате общин, где выступил старший партнер McCue Jury & Partners Джейсон Маккью.

Напомним, ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Темы: ВеликобританияВагнерсуд
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