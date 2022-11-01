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Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 21:12

Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник.

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметил он.

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Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной относительно полноценного возобновления действия "зернового соглашения".

"По состоянию на вчера (понедельник) корабли, которые вышли из украинских портов и движутся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить", - уточнил он.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

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Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?

Темы: зерноТурцияРосcия
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