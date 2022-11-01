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Приграничье Сумщины обстреляли из России, повреждена энергосистема

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 21:15
Приграничье Сумщины обстреляли из России, повреждена энергосистема
Обстрелы Сумщины, фото из Телеграмм Дмитрия Живицкого

1 ноября Сумская область вновь подверглась обстрелам: российские войска направили почти сотню снарядов и мин на приграничные территории. 

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий 

Прямая речь: "Почти сотню снарядов и мин сегодня враг направил на приграничные территории нашей области. Россияне вели огонь по 6 общинам".

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Детали: Шалыгинская община: окрестности одного из приграничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений. 

Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории РФ по приграничью (12 "приходов"). Осколками поврежден гражданский автомобиль. 

Юнаковскую громаду россияне обстреляли дважды. 

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Днем более часа там продолжался артиллерийский обстрел из САУ (20 "приходов"). 

Вечером россияне продолжили бить из САУ. Плюс еще 17 "приходов". Повреждена энергосистема.

Новослободскую общину россияне обстреляли из минометов. Повреждены два дома мирных жителей. Один человек ранен, в больнице. 

И в одном из хозяйств осколками убило лошадь. 

Глуховская община подверглась обстрелу из реактивной артиллерии (РСЗО). Было 15 "приходов". Без разрушений. 

Миропольская община: по окрестностям одного из сел с 20 часов велся минометный обстрел (10 "приходов"). По состоянию на 21 час обстрел продолжился.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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