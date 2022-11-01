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Приграничье Сумщины обстреляли из России, повреждена энергосистема

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 22:15
Обстрелы Сумщины, фото из Телеграмм Дмитрия Живицкого

1 ноября Сумская область вновь подверглась обстрелам: российские войска направили почти сотню снарядов и мин на приграничные территории. 

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий 

Прямая речь: "Почти сотню снарядов и мин сегодня враг направил на приграничные территории нашей области. Россияне вели огонь по 6 общинам".

Детали: Шалыгинская община: окрестности одного из приграничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений. 

Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории РФ по приграничью (12 "приходов"). Осколками поврежден гражданский автомобиль. 

Юнаковскую громаду россияне обстреляли дважды. 

Днем более часа там продолжался артиллерийский обстрел из САУ (20 "приходов"). 

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Вечером россияне продолжили бить из САУ. Плюс еще 17 "приходов". Повреждена энергосистема.

Новослободскую общину россияне обстреляли из минометов. Повреждены два дома мирных жителей. Один человек ранен, в больнице. 

И в одном из хозяйств осколками убило лошадь. 

Глуховская община подверглась обстрелу из реактивной артиллерии (РСЗО). Было 15 "приходов". Без разрушений. 

Миропольская община: по окрестностям одного из сел с 20 часов велся минометный обстрел (10 "приходов"). По состоянию на 21 час обстрел продолжился.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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