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Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 05:29
Фото: ISW

По данным Института изучения войны (ISW), эффективные украинские партизанские атаки заставляют российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов.

Источник: ISW

Детали: Кроме того, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Плохая российская оперативная безопасность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы от партизанских нападений и одновременно обороняться от украинских контрнаступлений.

Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, делают вывод аналитики.

Относительно недостатка человеческих ресурсов, отмечается, что это ухудшает способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений.

Так, по состоянию на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.

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При этом по данным украинской разведки, российские военные сосредоточили 40 000 военнослужащих - большую часть обычных вооруженных сил России - в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 000 квадратных километров.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации российских сил безопасности в Запорожской (заметный очаг партизанской активности), Донецкой и Луганской областях. Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированной территории.

Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта на помощь в защите тыловых районов, что ухудшает российскую способность защищаться от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Темы: войнапартизаныУкраинаРосcия
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