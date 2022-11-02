США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения

США выделили нашей стране $55 миллионов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса

Прямая речь Прайса: "Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере $55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, охватывающей до семи миллионов украинцев".

Кроме того, по его словам, помощь USAID предусматривает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "остаются преданными победе суверенной, независимой Украины" и работают над поставкой систем ПВО, чтобы украинские силы могли в дальнейшем отражать ракетные атаки РФ.