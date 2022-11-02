ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

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Детали: Сообщается, что защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

По данным Генштаба, враг проводит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в частности, и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполовка и Терны;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 18 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадал город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

Продолжается принудительная так называемая "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

По имеющейся информации, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории России, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские военные сбили вертолет, 2 БпЛА типа "Орлан -10", 6 ударных БпЛА "Шахед-136" и 2 - типа "Куб".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.