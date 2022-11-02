Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "Шахедов" - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 06:41
На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 Шахедов - ОВА
ФОТО: СТРАТКОМ ЗСУ

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночной работы противовоздушной обороны над областью было сбито 6 "Шахедов".

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО. За несколько часов военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Реклама:

Детали: Также глава области сообщил, что ночью и утром оккупанты снова терроризировали Никопольщину. "Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине. Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", - сказал Резниченко.

Что предшествовало: Этой ночью на Днепропетровщине сообщалось о взрывах, была объявлена воздушная тревога.

Темы: Днепропетровская областьвойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: