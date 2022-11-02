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На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "Шахедов" - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 07:41
ФОТО: СТРАТКОМ ЗСУ

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночной работы противовоздушной обороны над областью было сбито 6 "Шахедов".

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО. За несколько часов военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Детали: Также глава области сообщил, что ночью и утром оккупанты снова терроризировали Никопольщину. "Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине. Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", - сказал Резниченко.

Что предшествовало: Этой ночью на Днепропетровщине сообщалось о взрывах, была объявлена воздушная тревога.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаШахед
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