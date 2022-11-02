Ночная атака "Шахедов": воздушные силы приземлили 12 из 13 беспилотников
Среда, 2 ноября 2022, 08:09
Во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Источник: Командование воздушных сил
Дословно: "12 из 13-ти барражирующих боеприпасов уничтожено противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства".
Детали: 6 БпЛА были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".
Еще 6 было сбито в зоне ответственности воздушного командования "Центр", с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
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